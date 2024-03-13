ظواهر جوية وأمطار تستمر 4 أيام.. اعرف طقس الأسبوع الثاني من رمضان

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأسبوع المقبل سيشهد تساقط لأمطار متفاوة الشدة على عدد من المناطق بما فيها القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة وجود عدد من الظواهر الجوية الأخرى التي تضرب أماكن من البلاد، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل:

السبت 16 مارس

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الأحد 17 مارس 2024

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

الاثنين 18 مارس

- أمطار متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الثلاثاء 19 مارس

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.