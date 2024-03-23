«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية في بداية فصل الربيع.. ماذا يحدث؟

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في بداية فصل الربيع، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

1- انخفاض درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بداية من اليوم السبت، لتسود أجواء باردة في بداية فصل الربيع.

2- الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

3- سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ليلا، بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من أقصى الغرب علي فترات متقطعة.

وبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء الماضي، الموافق 20 مارس 2024.

درجات الحرارة اليوم السبت 23-3-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.