الإسكان: إزالات فورية لمخالفات بناء في حملات مكثفة بعدة مدن جديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد نفذا إزالات فورية لمخالفات بناء في حملات مكثفة بعدة مناطق بالمدينتين، للحفاظ على النسق الحضاري، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

التعامل بحسم مع أي محاولة لمخالفات البناء

وأضاف وزير الإسكان، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل بحسم مع أي محاولة لمخالفات البناء وتطبيق القانون على المخالفين، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بتكرار هذه الظواهر التي تضر بالمجتمع كله، وتشوه النسق العمراني، وتسهم في إهدار الكثير من الموارد.

استمرار متابعة ورصد مخالفات البناء

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفات بناء في مهدها، موضحا أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة 1745 منطقة الـ2000 قطعة، حيث تمت الإزالة تحت إشراف المهندس محمد عمرو بن العاص، معاون رئيس الجهاز والمشرف العام على القطاع الشمالي، وبحضور المهندس ماهر سعد، مدير إدارة الإزالات، والمهندس عاصم الجبالي، رئيس الحي.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن الحملات أسفرت أيضاً عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 245 القرية السياحية السادسة، حيث تم الإزالة تحت إشراف المهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز والمشرف العام على القطاع الشرقي، وبحضور المهندس مصطفى عبدالسلام مدير الإزالات بالقطاع الشرقي.

وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة.

وأسفرت الحملات بمدينة الشيخ زايد، عن إزالة وإيقاف الأعمال لزيادة النسبة البنائية لغرف السطح للقطعة رقم 13 مج 2 الحي 16، وللقطعة رقم 24 مجاورة 2 بالحي 1 وبالقطعة 12 الحي 3 مجاورة 2 وأعمال بناء مخالف بشاليه رقم 318 بشاليهات بدر الدين بالحي 16، ومخالفة بناء وتقسيم البدروم للقطعة رقم 122 بالحي 5، وأعمال مخالفة بناء بالردود للقطعة رقم 137 بيفرلي هيلز بالحي 17، وأعمال مخالفة بناء بالبدروم للقطعة رقم 42 بالحي 8 مجاورة 3.

جهاز مدينة الشيخ زايد يواصل حملات رفع الإشغالات

كما أسفرت الحملات عن إزالة وإيقاف أعمال لمخالفة بناء بغرف السطح للقطعة رقم 84 بالحي 16 مجاورة 1، وكذا مخالفة بناء بغرف السطح للقطعة 59 بالحي 8 مجاورة 1 وأعمال بناء أعمدة مخالفة للقطعة 89 c بيت الوطن، ومخالفة بناء أعمدة للقطعة 14 بالحي 9 مجاورة 3.

وواصل جهاز مدينة الشيخ زايد الحملات الخاصة برفع الإشغالات ومواجهة النباشين والباعة الجائلين بالمدينة للقضاء على الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.

وطالب جهازا مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، في بيان لهما، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدين مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.