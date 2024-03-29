عاجل.. بشرى سارة.. «الإسكان» تعلن طرح وحدات جديدة في القاهرة خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان للمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير، ستطرح خلال أيام، 41 وحدة سكنية جديدة للمواطنين بنظام التخصيص المباشر، بلوك رقم 21 المجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد « أطلس - حلوان » بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المتاحة للحجز جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب، وأن مساحاتها تبدأ من 70 مترًا مربعًا تقريبًا وتصل إلى 96 مترًا مربعًا.

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أنّ الوحدات السكنية المتاحة للحجز بنظام التخصيص المباشر، تبدأ أسعارها من 825 ألف جنيه للوحدة السكنية ذات الـ70 مترًا، إذ يبلغ سعر المتر المربع الواحد 7475 جنيهًا للمتر، بينما تبلغ قيمة الوحدة السكنية المتاحة للحجز بنظام التخصيص المباشر، 682 ألف جنيه بالنسبة لـ96 مترًا، وأنّ سعر المتر المربع الواحد يبلغ 7549 جنيهًا.

طريقة سداد ثمن الوحدات السكنية الجديدة

1 - تسدد 10% من ثمن الوحدة كجدية حجز عند التقديم.

2 - تسدد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص مع دفعة الحجز أو خلال خمسة أيام من تاريخ سداد جدية الحجز.

3 - تسدد 25 % من ثمن الوحدة كدفعة استلام خلال شهرين من تاريخ التخصيص.

خصم 3% في حالة السداد الفوري

4 - الـ50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لعدة سنوات تبدأ من 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، وذلك وفقاً لرغبة المستفيد وإمكانياته، وذلك بفائدة 7% سنويًا.

5 - يُخصم 3% من ثمن الوحدة في حالة السداد الفوري.