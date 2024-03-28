وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية التحتية والمرافق في المدن الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات البنية التحتية، ومحطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، شملت: القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي بدر وحدائق العاصمة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.

الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء

وأكد وزير الإسكان أهمية الجولات التفقدية والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بشكل عام، ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بوجه خاص، لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة، وتوصيل المرافق للمواطنين، وتحسين خدمات الطرق، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء، وغير ذلك.

كما أكد الجزار ضرورة دفع العمل بالمشروعات، والالتزام بمعدل الأداء والبرامج الزمنية، وبالمواصفات المتفق عليها، نظرا لزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وأعداد المقيمين بها.

الالتزام بمعدل الأداء والبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو الجهاز، المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، والمحاور الرئيسية ومن ضمنها: محور محمد بن زايد الجنوبي مرورا بميدان الكاتدرائية، وطريق 4، مرورا بطريقى MU32 و MU5.

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد محطة الرافع الأوسطي الخاص بمنظومة المياه

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الموقع الخاص بمحطة الرافع الأوسطي الخاص بمنظومة مياه الشرب والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسعة حوالي 125 ألف متر مكعب، وذلك تزامنا مع دخول فصل الربيع، واستعدادا لفصل الصيف.

وشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع، موجها بتنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وبأسرع وقت.

متابعة أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي لخدمة أراض بيت الوطن

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جانباَ من أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحي بالمدينة، والخطوط الملحقة بها، ومنها الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحي رقم 11، وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحي من منطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12.

كما تابع أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي لخدمة قطع أراضي بيت الوطن «امتداد النرجس» لنقل مياه الصرف الصحي بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين، وأعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة «أنتك» بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحي «المقاولون العرب»، ويشمل المشروع محطة رفع بطاقة 450 لتر/ثانية، وخط طرد قطر 600 مم وبطول 1200 متر، لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الواردة لها من التجمع الثالث.

ونوه الغيطي عن أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل أيضا محطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها.

تفقد محطة رافع مياه حدائق العاصمة بقدرة تصميمية 95 ألف متر

وفي مدينة حدائق العاصمة، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة بقدرة تصميمية 95 ألف متر، إذ يجريِ تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة 38 ألف متر مكعب/ يوم من خلال 3 طلمبات بتصرف 220 لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، كما أنه تم تنفيذ 2 خزان مياه أرضي بسعة 8000 متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور ومبنى للورش والصيانة ومبنى مخازن، وستغذي محطة الرفع منطقة 2350 فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.

وتفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، والجاري تنفيذها نظرا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر وأعداد المقيمين بالمدينة.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 84 %، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ خط الطرد بطول 6.5 كم بقطر 16000مم.