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صندوق النقد: مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

كتب:

سعيد رمضان
01:31 ص | السبت 30 مارس 2024
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إنّ مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن، ودعم القطاع الخاص؛ ليكون قائدًا للنمو.

زيادة قيمة برنامج صندوق النقد بنحو 5 مليارات دولار

واعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ قليل، المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار من قيمة التمويل.

إصلاحات شاملة

وأوضح الصندوق، في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة، اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

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