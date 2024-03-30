يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024، والذي يوافق 20 رمضان؛ لأنه يختلف من يوم لآخر، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد الأذان حتى يتثنى تناول السحور، بالإضافة إلى أداء فريضة الفجر.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024

وحول موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان، فأعلنته هيئة المساحة المصرية في بيان صادر لها، ويأتي في تمام الساعة 4:20 صباحا.

مواقيت الصلاه في البحيرة اليوم 20 رمضان

وبالنسبة لمواقيت الصلاة في البحيرة اليوم، فجاءت كالآتي:-

الفجر 4:20 صباحا

الظهر 12:03 مساء

العصر 3:35 مساء

المغرب6:17 مساء

العشاء 7:36 مساء

عدد ساعات الصوم في البحيرة

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصوم في البحيرة اليوم السبت 20 رمضان، فجاءت 14 ساعة و17 دقيقة، بمعدل زيادة عن عدد ساعات صوم أمس 3 دقائق؛ إذ بلغ عدد ساعات الصوم أمس 14 ساعة و14 دقيقة.