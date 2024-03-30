رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024

كتب:

إحسان شعبان
01:45 ص | السبت 30 مارس 2024
موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم

يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024، والذي يوافق 20 رمضان؛ لأنه يختلف من يوم لآخر، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد الأذان حتى يتثنى تناول السحور، بالإضافة إلى أداء فريضة الفجر.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024

وحول موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان، فأعلنته هيئة المساحة المصرية في بيان صادر لها، ويأتي في تمام الساعة 4:20 صباحا.

مواقيت الصلاه في البحيرة اليوم 20 رمضان 

وبالنسبة لمواقيت الصلاة في البحيرة اليوم، فجاءت كالآتي:-

الفجر 4:20 صباحا

الظهر 12:03 مساء

العصر 3:35 مساء

المغرب6:17 مساء

العشاء 7:36 مساء

عدد ساعات الصوم في البحيرة 

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصوم في البحيرة اليوم السبت 20 رمضان، فجاءت 14 ساعة و17 دقيقة، بمعدل زيادة عن عدد ساعات صوم أمس 3 دقائق؛ إذ بلغ عدد ساعات الصوم أمس 14 ساعة و14 دقيقة.

اقرأ المزيد:

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع رمضان

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023.. وعدد ساعات الصيام
بقلم إحسان شعبان