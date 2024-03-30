تواصل قناة ON Drama عرض حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي، البطل الشعبي الذي خطف الأنظار في الموسم الرمضاني الحالي، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد نجاحه إلى الشارع، وتفاعل الجمهور معه بطرق مختلفة.

ويأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 20، على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 20

من المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 20 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 20

ويعاد مسلسل حق عرب الحلقة 20 على قناة ON، الساعة 11:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا، إلى جانب عرضه على منصة WATCH IT.