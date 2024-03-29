مسلسل حق عرب الحلقة 19.. وفاء عامر تطلب الطلاق وترفض كشف سرها

مشاهد قاسية تضمنتها أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19، المعروض على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي الذي يجسد شخصية عرب السويركي، والذي دخل في صراع مباشر مع «المعلم عبد ربه» يجسده الفنان رياض الخولي.

رياض الخولي يضرب وفاء عامر لخيانتها

واجه المعلم عبدربه، زوجته «صباح الجياش» تجسدها الفنانة وفاء عامر، بخيانته مع عرب السويركي، وظل يضربها ويهينها بشدة، لكنها لم تتمكن من كشف سرها، وأن أحمد العوضي ابنهما، خوفًا من أن ينفذ زوجها المعلم عبدربه نبؤته ويقتله.

وفاء عامر تتحمل الإهانة وترفض كشف سرها

واصل المعلم عبدربه خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19، إهانته لزوجته صباح الجياش، وظل يسترجع الأحداث الماضية ويربط خيوطها ببعضها، وأنها رفضت زواج عرب السويركي، من ابنته الكبري سميحة وتجسدها الفنانة دنيا المصري، لكي يخلو لها الحال مع عرب، لكنها حاولت الدفاع عن نفسها بأنها كانت تريده للزواج من ابنتهما الصغرى أنغام، وتجسدها الفنانة كارولين عزمي.

وفاء عامر تطلب الطلاق وزوجها يرفض

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19، وطلبت صباح الجياش الطلاق من زوجها المعلم عبدربه، لعدم قدرتها على العيش معه بعد اتهامها بالخيانة، لكنه يرفض لكي لا تتزوج عرب السويركي، ويقرر أن تظل داخل المنزل ممنوعة من الخروج أو العمل، وأن كل ما عليها تناول الطعام والشراب مثل البهائم.