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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 20

كتب:

أميرة عزالدين
12:01 ص | السبت 30 مارس 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 20

مسلسل حق عرب الحلقة 20

يومًا تلو الآخر تزداد حدة المشاحنات والتشويق بين أبطال مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، الذي يجسد شخصية عرب السويركي، ويحاول الثأر ممن أذوه وقتلوا والده من خلال العديد من الأطراف خلال أحداث المسلسل، إذ تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 20 على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 20

تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 20، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 20

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 20 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، بالإضافة لمنصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرض الحلقات بنحو ساعة زمنية ودون وجود فواصل إعلانية.

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