مسلسل حق عرب 19.. صدمة دينا فؤاد في أحمد العوضي بسبب وفاء عامر

ما زال مسلسل حق عرب بطولة النجمان أحمد العوضي ودينا فؤاد، يوفر عناصر المتعة للمشاهدين من خلال التشويق والإثارة التي تشهدها الحلقات، وشهدت أحداث الحلقة 19 من المسلسل أحداثا مشوقة، إذ أبلغ رباح أبو الدهب الذي يجسده وليد فواز، حنان الغرباوي التي تؤدي دورها دينا فؤاد، بأن عرب السويركي الذي يجسده احمد العوضى يقيم علاقة غير شرعية مع صباح الجياش "وفاء عامر".

اكتشاف دينا فؤاد لخيانة عرب السويركي

وذهبت حنان على الفور إلى منزل عرب السويركي لتجد المعلم عبدربه الذي يجسده رياض الخولي في مشاجرة مع عرب بسبب وجود زوجته صباح الجياش في منزله، وظهرت الصدمة على وجه حنان التي نهرت عرب وتركته مسرعة.

وفى مشهد مؤثر، ذهب عرب السويركي إلى منزل حنان الغرباوي، وطلب مقابلتها وخرجت من غرفته وحدثت مشاجرة عنيفة بينهما، وحاول عرب أن يبرئ نفسه من علاقته مع صباح الجياش، لكن حنان انهارت وصرخت فى وجه وطردته من المنزل.

إهانة رياض الخولي لزوجته بسبب عرب السويركي

وتضمنت الحلقة ذهاب المعلم عبدربه، إلى منزل عرب الذي يجسده الفنان أحمد العوضي ليجد زوجته عنده، واتهمهما بخيانته وضرب زوجته التي حاولت أنّ توضح له الصورة وأنه لا يوجد شيء بينها وبين عرب السويركي، وعلى الرغم من قَسَم «عرب» على المصحف الشريف، إلا أنّ المعلم رفض تصديقه، لتظهر نظرات الذهول على «عرب» لعدم قدرته على إثبات براءته.

دينا فؤاد تتصدر تريند موقع إكس

مسلسل حق عرب يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.