مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. شقيق آسر ياسين يطلق زوجته بسبب أزمة مالية

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار، أحداثًا مثيرة للغاية، إذ يتعرض حسن شقيق آسر ياسين، لأزمة مالية ضخمة، ولا يجد أمامه حلا سوى بيع المحل الخاص به هو وزوجته، فذهب لها من أجل إقناعها ببيع المحل ولكنها رفضت، لذلك اضطر إلى بيع سيارته لسداد ديونه وحل الأزمة المالية الشديدة، ثم اتجه إلى منزله ليخبر زوجته، ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بالطلاق.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، حول اكتشاف الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى»، اللذان تجمعها علاقة زوجية متوترة، مرض ابنهما عمر بسرطان الدم، وكان هذا المرض سببًا في معرفة حقيقة أن الطفل عمر ليس ابنهما الحقيقي، إذ تم تبديل الابن في المستشفى أثناء ولادته.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 3، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

ويضم مسلسل بدون سابق إنذار عدة فنانين أبرزهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة.