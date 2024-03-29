مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. عائشة بن أحمد تقرر العودة إلى آسر ياسين

دارت الحلقة 3 من مسلسل بدون سابق إنذار في إطار من التحديات الجديدة لليلى «عائشة بن أحمد»، حيث تشجع مروان «آسر ياسين»، وقرر أخيرًا أن يعترف بمشاعره لليلى، يخبرها بحبه الصادق ورغبته في العودة لها بعد ماحدث، ما يصدم ليلى، وتطلب منه أن تأخذ وقتها للتفكير.

ريم تصلح علاقتها بطارق

في الوقت نفسه، تسعى ريم «نهال عنبر» إلى إصلاح علاقتها المتعثرة مع «طارق» جهاد حسام الدين، وتعترف له بمشاعرها الحقيقية ورغبتها في العودة إليه، ومع ذلك يواجه طارق صعوبة في التعبير عن مشاعره، ويحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في الموضوع.

عودة سلمى هشام بعد التفكير

من ناحية أخرى، يحاول «هشام» استعادة قلب ليلى، ويبحث عن فرصة للتواصل معها ويخبرها بأنّه لا يزال يحبها ويرغب في إصلاح علاقتهما، تجد سلمى نفسها في حيرة بين مشاعرها تجاه مروان وهشام «أحمد خالد صالح»، وبعد التفكير قررت العودة إلى مروان.

طاقم عمل مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وجهاد حسام، وعمر الشناوي، وظهور خاص للنجمة بسمة، ومن إخراج هاني خليفة، وكتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.