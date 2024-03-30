محمد حماقي عن ابنته فاطمة: «تلعب الكرة وتعزف على الدرامز»

«أحلى حاجة حصلتلي في حياتي».. هكذا تحدث الفنان محمد حماقي عن ابنته فاطمة البالغة من العمر 6 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يسمع في السابق أن أقوى حب هو حب الآباء للأبناء، ولكنه لم يكن يتخيل الإحساس الذي لا يمكن وصفه بكلمات فهو أقوى من كلمة.

محمد حماقي يروي لحظات مؤثرة مع ابنته

روى «حماقي»، في لقاء تلفزيوني، تفاصيل اللحظة الأولى التي حمل فيها ابنته فاطمة فور ولادتها، عندما كان يتواجد مع زوجته أثناء الولادة في غرفة العمليات: «أول ما طلعت وشلتها حسيت أن في شريان جديد فتح لمشاعر عمرها ما كانت موجودة.. أنت بتحب نفسك إلا قدام ابنك أو بنتك، بتحبه لدرجة أنك بتلغي نفسك، كل اللي يضايقك بس يبسطها هتعمله».

محمد حماقي يتحدث عن ابنته

وأشار «حماقي» إلى أن العلاقة بينه وبين ابنته تتطور بشكل كبير في مع تقدمها في السن، وأصبح هناك علاقة مباشرة: «بقى عندنا علاقة قوية وبتزيد وتعمل حاجات كتيرة من اللي أنا بحبها، وده خلى بينا حاجات كتيرة مشتركة، منها أنها بتعلب كرة وتشجع فريق ليفربول، ونلعب مع بعض بلايستيشن».

وكشف أن لديها ميولا فنية تجاه الغناء والعزف، وطلبت منه شراء درامز حتى تعزف عليه، وبالفعل فوجئ بقدرتها على العزف في هذه السن، بجانب حبها لمايكل جاكسون.