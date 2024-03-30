مسلسل حق عرب الحلقة 20.. هل تتنازل وفاء عامر عن ممتلكاتها؟

عايشت صباح الجياش والتى تجسدها الفنانة وفاء عامر ظلمًا كبيرًا من زوجها المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي خلال أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي ويجسد شخصية عرب السويركي علي قناة ON Drama خلال الموسم الرمضاني الحالي.

رياض الخولي يضرب وفاء عامر بقسوة فى حق عرب

واتهم المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، بالخيانة مع ما أطلق عليه الصبي لديه وهو عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي فى محاولة للتقليل منه، وقام بضربها بقسوة واتهمها بعدم الشرف وخيانته.

رياض الخولي يجبر وفاء عامر التنازل عن ممتلكاتها

ولم يكتفي المعلم عبدربه عند ذلك الحد؛ بل هدد زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر بفضيحة أمرها أمام بناتها، فحاولت الدفاع عن نفسها وأنها من عائلة كبيرة وشريفة وأن كل ما لديه من أموال ومخازن أخشاب هو ملكًا لها ومن مالها الخاص الذي ساعدته به ليكون كبير منطقة المغربلين والسوق، ولكنه وقف عند هذا الأمر وأبلغها بأنها ستتنازل له من خلال البيع والشراء عن كافة ممتلكاتها وسيقوم باحضار موظف من الشهر العقاري لتنفيذ ذلك الأمر، وإلا سيقوم بطردها دون أية متعلقات فى الشارع ويقوم بفضحها أمام أهالي المنطقة، فهل ترضخ صباح الجياش لأوامره أم أنها لن تستلم؟. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 مساء الليلة.