قبل ساعات من بداية العشر الأواخر.. أفضل وقت لصلاة ليلة القدر

ساعات تفصل الأمة الإسلامية عن بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، التي تتضمن أفضل ليلة في العام، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خيرًا من ألف شهر، وفي هذه الأثناء يسأل المسلمون عن أفضل وقت لصلاة ليلة القدر، حرصًا على نيل ثواب تلك الليلة المباركة.

أفضل وقت لصلاة ليلة القدر

أفضل وقت لصلاة ليلة القدر لا يختلف كثيرًا عن وقت صلاة قيام الليل في أي ليلة من ليالي العام، فيما قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إن وقت صلاة قيام الليل يكون بداية من انتهاء صلاة العشاء والتراويح، ويستمر حتى آخر الليل، كما أنّ الليل كله بداية من بعد انتهاء صلاة العشاء هو وقت لأداء القيام.

وفي الحديث عن أفضل وقت لصلاة ليلة القدر، لفتت «الإفتاء» إلى أن أفضل وقت لأداء صلاة التهجد يكون في آخر الليل، وفي الثلث الأخير من الليل على وجه التحديد، وذلك لأن ذلك الوقت فيه بركة كبيرة، وخير أوقات اليوم للتجلي والاستغفار والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر

وبعيدًا عن أفضل وقت لصلاة ليلة القدر، أشارت دار الإفتاء المصرية في فتواها إلى أن موعد حلول ليلة القدر غير معلوم، وهناك حكمة في هذا الأمر من رب العاملين، وهي أن يحافظ العباد على اجتهادهم في العبادة خلال أواخر شهر رمضان، كمان كان حماسهم في بداية الشهر.

ولفت دار الإفتاء خلال حديثها عن أفضل وقت لصلاة ليلة القدر، إلى قوله تعالى في كتابه الكريم: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، مشيرة إلى أن من يتمكن من تحري هذه الليلة، ينال الخير كله في الدنيا والأخرة، لذلك لابد من الحرص على الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر.

وبخلاف موضوع أفضل وقت لصلاة ليلة القدر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد موعد ليلة القدر قد اختلف حوله الفقهاء في آرائهم وتفسيراتهم، فبعضهم يرى أن موعدها ثابتًا، ومنهم من يرى أنها متحركة، وآخرون يرون أنها في العشر الأواخر من رمضان بشكل عام، في حين يذهب اتجاه إلى أنها ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر.