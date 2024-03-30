متى ليلة القدر 2024 في السعودية؟.. «تحروها في العشر الأواخر من رمضان»

«اذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ» كلمات تحدث بها الله عز وجل في كتابه العزيز عن شهر رمضان المبارك الذي مر سريعًا حتى أصبحنا على أعتاب العشر الأواخر منه، وهو ما جعل الكثير يتساءل عن متى ليلة القدر 2024 في السعودية؟ وذلك لقضاء تلك الليلة في قيام الليل وقراءة القرآن وكذلك التضرع إلى المولى بالدعاء، إذ قال سبحانه وتعالى عنها «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

متى ليلة القدر 2024 في السعودية؟

وأجاب الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن سؤال متى ليلة القدر 2024 في السعودية؟ في خطبة ألقاها، أنّ هذه الليلة المباركة ستكون إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر الفرقان المبارك، وهو ما يوجب على كل مسلم أنّ يجتهد للحصول على أجر تلك الهدية التي أعطاها الله لعباده المسلمين.

وقد بدء المسلميون في السعودية، صيام شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس الجاري، وبذلك تكون ليلة القدر التي تأتي في أحد الليالي الوترية في العشر الأواخر في السعودية كالآتي:

ولتلك الليلة 5 احتمالات، الأولى ليلة 21 أي أنّ تكون السبت 20 رمضان من المغرب وحتى فجر الأحد، أما الثاني فتكون من ليلة 23 من مغرب الاثنين المقبل وحتى فجر الثلاثاء، أما الليلة الثالثة تكون ليلة 25 من مغرب الأربعاء حتى فجر الخميس.

ويكون الاحتمال الرابع في ليلة 27 وتكون من مغرب الجمعة المقبلة حتى فجر السبت، أما آخر الليالي الوترية فتكون في ليلة 29 رمضان من مغرب الأحد 7 أبريل المقبل، حتى فجر الاثنين.

موعد عيد الفطر 1445 في السعودية

وبعد انتهاء العشر الأواخر من رمضان المبارك، يهل علينا عيد الفطر المبارك، الذي يأتي يوم الأربعاء 10 أبريل وفقًا لإمساكية المملكة العربية السعودية، فيما يتم تحري هلال شهر شوال المبارك يوم الاثنين 8 أبريل.