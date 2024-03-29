موعد ليلة القدر 2024 في مصر والدول العربية.. 5 علامات للتعرف عليها

اقترب الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك وتحل علينا العشر أيام الأواخر فيه حاملة الخير للأمة الإسلامية، التي يقع فيها ليلة القدر، وبشر النبي لمن ظفر بها وقامها مٌخلصاً لوجهه تعالى، لذلك يٌحاول الكثيرون معرفة موعدها وعلاماتها وكيفية تحريها حتى يمكنهم الفوز بالثواب والأجر.

موعد ليلة القدر 2024 في مصر والدول العربية

أخفى الله تعالى موعد ليلة القدر 2024 في مصر والدول العربية، وسائر العالم، حتى يتسابق المؤمنين على قيام الليل والتهجد والاعتكاف في المساجد، فجعلها ليلة مُبهمة في الليالي العشر الأخيرة من رمضان وهي تقع في الليالي الوترية أي الفردية في العشر الأخيرة من الشهر المبارك، فيما حددت دار الإفتاء المصرية تلك اليالي الوترية من الشهر المبارك، وفق ما نشرت الرئاسة الدينية لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

ليلة 21 من رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 20 رمضان وتنتهي فجر يوم الأحد صبيحة 21 رمضان.

ليلة 23 من رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 22 رمضان وتنتهي فجر يوم الخميس 23 الشهر المبارك.

ليلة 25 من رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 24 وتنتهي فجر يوم الخميس 25 شهر الفرقان.

ليلة 27 من رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 26 رمضان وتنتهي في فجر يوم السبت 27 الشهر الكريم.

ليلة 29 من رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 28 من الشهر المبارك وتنهي في فجر يوم الاثنين 29 رمضان.

علامات ليلة القدر

لم يحدد الله تعالى موعد ليلة القدر، ولكن يمكن الاستدلال عليها من علامتها أنها ليلة سمحة بلجة، لا حارة، ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بدون شعاع كما ورد في الأحاديث النبوية.

فضل ليلة القدر

فضل ليلة القدر عظيم فقد وعد الله تعالي بأنها خير من ألف شهر، وورد في الأحاديث النبوية أن من فضل قيام تلك الليلة العظيمة، إيمانا واحتسابا، يغفر له ماتقدم من ذنبه.

وليلة القدر يتنزل فيها الملائكة على الأرض، ويعتق فيها المسلمون من النار، ويغفر الله لعباده لمن اجتهد منهم في العبادة، ويتقبل دعوة الداعي لأنه يقبل في هذه الليلة المباركة ما لا يقبل في غيرها.