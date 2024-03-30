محمد حماقي: لا أحب النقد.. وأتجنب قراءة تعليقات الجمهور على أعمالي

قال محمد حماقي إن الفنان كائن حساس ومرهف المشاعر، وأي شيء بسيط يؤثر فيه، وبالتالي فكرة إبداء الرأي أو النقد بشكل جارح أو فظ تكون صعبة بالنسبة له، موضحًا: «لا أحب النقد ويُزعجني لأنه يُشعِرني بأن هناك شيئًا ناقصًا أو أنني ارتكبت خطأً أو فاتني شيء، يُزعجني لكن لا يُجرحني، بينما التطاول هو ما يُجرحني حقًا».

التطاول على الفنانين

وتحدث «حماقي» في تصريحات تلفزيونية، عن فئة من المتابعين تتطاول على الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه يتجنب قراءة تعليقات الجمهور على أعماله، حتى لا يتعرض لتلك الآراء الجارحة بشكل كبير: «لا أرى أي مبرر لتلك النوعية من التعليقات، الشعب العربي شعب عاطفي وتحكمه مشاعره، وبالتالي يجب أن تقدر قيمة وخطورة تلك المشاعر».

الرد على التطاولات والتجريح على منصات التواصل الاجتماعي

وأشار «حماقي» إلى أن مراعاة المشاعر والذوقيات هو الشيء الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات: «ممكن الموضوع يوصل لسيرة الأم لأنك قولت رأي عكس رأيه، وإذا فكرت ترد عليه وقتها تكون قليل الأدب، واحد يشمك ترد عليه ينتقدوك عشان رديت ويكون المبرر أن ثقافتك أعلى من الشخص الآخر فمينفعش ترد عليه عشان عقله وثقافته على قده، ودي أفكار خاطئة وتفتح الباب أمام الخطأ وتبيح تلك التصرفات، مفيش حاجة أسمها أنت فنان مينفعش ترد».