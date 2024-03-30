محمد حماقي يروي كواليس زواجه: «حب وارتياح من أول نظرة»

قال الفنان محمد حماقي، إنه يهتم برأي زوجته نهلة في أعماله الغنائية، ويتناقشان حولها، وفي أوقات كثيرة يكون رأيها صحيحًا، على حد تعبيره.

محمد حماقي يكشف صفات زوجته

وأضاف «حماقي» في تصريحات تلفزيوينة: «نهلة ودنها موسيقية وصوتها مظبوط في الدندنة وذوقها حلو في المزيكا، ولما كانت صغيرة كانت بتعلب بيانو، باخد رأيها في الأنواع اللي بتحبها وبتسمعها كتير، في أنواع تانية مش ذوقها فممكن ندخل في نقاش أعملها ولا معملهاش، وأنا بقولها أني بغني لكل الناس».

وتطرق محمد حماقي للحديث عن تعرفه على زوجته نهلة للمرة الأولى، خلال لقاء إعلامي، قائلا إنها كانت تعمل مصممة أزياء وكانت تقيم عرض أزياء لمجموعتها داخل «فيلا» جدها، وأثناء تواجده في الحفل عام 2010، شعر بارتياح تجاهها وعائلتها، فكان الأمر أشبه بحب من النظرة الأولى.

وروى «حماقي» قصة التعارف الأول: «تعرفت عليها وعلى مامتها، وحسيت وقتها براحة غريبة تجاهها، وأني عايز أشوفها تاني وأعرفها أكتر، وفعلا تكلمنا تاني».

محمد حماقي يكشف تفاصيل تعارفه الأول بزوجته

وكشف «حماقي» أنه حرص من البداية على أن تكون عائلتها على علم بتقربه منها، خاصة أنه تعرف عليها للمرة الأولى في منزلها مع عائلتها: «تعرفت في نفس اليوم على جوز اختها الكبيرة، وخدنا أرقام بعض، وكلمته وقولتله أنا عايز أعرفها أكتر، ومش هينفع أكون دخلت البيت وأعمل ده من غير ما أعرفكم، وبعدين بدأنا نتكلم أنا وهي فعلا».