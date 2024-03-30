قبل عرض الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين.. أحداث مثيرة بين حسن الصباح ودينا زاد

تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20 عن العديد من المفاجآت التي ينتظرها الجمهور، خاصة مع النهاية التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، بعد معرفة إلينا بالسر الذي تخبأه «نورهان»، والموقف الصعب الذي يتعرض له عمر الخيام، المحاصر في سجن السلطان، ما بين خيانة صديقه حسن الصباح والإعدام؛ لتكون حلقة مليئة بالأحداث الهامة.

وقبل موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 20، تستعرض «الوطن» في تقريرها، أبرز الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية، والتي يجب أن يعرفها الجمهور قبل عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، والتي تعرض حصريًا على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

أبرز أحداث قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 20

- ينكر يحيى (أحمد عبد الوهاب) معرفته بـ زيد ابن سيحون (أحمد عيد) الذي قتل والديه، أثناء وجوده داخل قلعة آلموت في حضرة حسن الصباح، وبالرغم من ذلك يزداد توتر ابن سيحون المتأكد أن يحيى يسعى لقتله، والانتقام منه لقتل والده ووالدته.

- تواصل دنيا زاد (ميرنا نور الدين) مخططتها لقتل حسن الصباح انتقامًا منه لقتل نجلها الحسين، وتطلب من «الصباح» الملجئ إلى غرفتها وتصنع له الطعام، ولكنه يكتشف بحيلة ذكية أنها تدس له السم، وعندما يكتشف الأمر تؤكد له أنها لن تتوقف عن محاولات قتله ثأرًا لابنها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

- يقف عمر الخيام (نيقولا معوض) في موقف صعب بعد يرفض طلب السطان السلجوقي بركياروق برسم خريطة لقلعة آلموت، ويزج به الوزير في السجن ويضعه أمام خيارين إما أن يخون صديقه ويرسم الخريطة أو يكون خائن للدولة ويعدم.

- تخبر إلينار (سوزان نجم الدين) برزك أميد (سامي الشيخ)، أن يحيى تعرف على إحدى الحوريات داخل حلم الجنة، وهو ما يهدد أساس فكرهم وعقيدتهم، وعندما يخبر حسن الصباح بذلك، يضع يحيى داخل حلم جهنم ليختبر ولاءه.

- تغامر «نورهان» (سارة الشامي) بحياتها، وتقرر الخروج من منطقة حوريا حلم الجنة إلى مكان تدريب الجنود الفدائيين في القلعة، حتى تتأكد من أن يحيى موجودًا بالفعل، ولكن الأمر لن يسمر بسلام بعدما قامت إحدى الجواري بالوشاية عن نورهان إلى «إلينار».