إشادات نقدية لضيوف شرف مسلسل الحشاشين: فكرة ذكية

ظهر عدد كبير من ضيوف الشرف، في أحداث الحلقات الماضية من مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي، مما أضفى على المسلسل حالة من الزخم تفاعل معها الجمهور.

أبرز ضيوف شرف مسلسل الحشاشين

كان من أبرز ضيوف الشرف الفنان محمد نجاتي، في دور أمير قلعة آلموت التي يستولى عليها حسن الصباح، والفنان الشاب حسن مالك في دور الحسين نجل حسن الصباح.

وكان آخر ضيوف الشرف الفنان محمد نجاتي، الذي ظهر في مسلسل الحشاشين الحلقة 19، في دور أمير سلجوقي يدين بالولاء لحسن الصباح.

إشادات نقدية لضيوف شرف مسلسل الحشاشين

ومن ضيوف شرف مسلسل الحشاشين الذين حصلوا على إشادات نقدية وردود أفعال إيجابية، الفنانة ركين سعد الذي ظهرت في مشهد واحد ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، في دور إحدى بنات الرعاة تدعى ريحانة وتدخل في مواجهة قوية مع حسن الصباح، الذي أرسل شقيقها إلى تنفيذ عملية فدائية ويموت.

إسناد الدور إلى ممثلة مهمة مثل ركين سعد فكرة ذكية

وأشاد الناقد محمود عبد الشكور بأداء الفنانة ركين سعد، عبر تدوينة على حسابه بموقع «فيسبوك»: «في مشهد واحد فقط .. لفتت الممثلة ركين سعد الأنظار بدور ريحانة التي تقف في شجاعة لتحدي حسن الصباح، في حلقات الحشاشين، بل إنها تثير إعجابه بشجاعتها، رغم أنه يأمر في النهاية بالتخلص منها».

وتابع خلال تدوينته: «فكرة ذكية إسناد الدور القصير الى ممثلة مهمة ومتمكنة، لتبدو وكأنها جان دارك جديدة، وتعبر بقوة بوجهها وعينيها فلا تهتز ولا تبالغ أيضًا، هذه الشخصيات يجب أن ترسخ في الذاكرة حتى لو ظهرت في مشهد.. ولا أظن أننا سننسى ريحانة بأداء ركين البديع».