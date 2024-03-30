مجموعة من الأحداث المهمة شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين، وهو ما يجعل المشاهدين منتظرين مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 20، التي من المقرر أن تستكمل أحداث الحلقة الماضية لمعرفة مصير نورهان بعد ما عرفت إلينار خرقها للقوانين وخروجها من المكان المخصص لها بالإضافة إلى علاقتها بيحيى.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

وقبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 20، تتاح الحلقة الجديدة لمشتركي منصة واتش إت الإلكترونية قبل موعد عرضها على التلفزيون بساعتين، لتكون متاحة على المنصة في تمام الساعة 7:15 مساء من كل يوم.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 20

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 20 في تمام الساعة 9:15 مساءا، كما تعرض للمرة الثانية على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، وتعاد الحلقة على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 عصرا، أما الإعادة على قناة DMC دراما تبدأ الساعة 6:30 صباحا و1:30 ظهرا.