مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. إلينار تكتشف سر نورهان

تتأكد نورهان (سارة الشامي) من وجود يحيى (أحمد عبد الوهاب) داخل قلعة آلموت، ضمن أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، وذلك بعد ما رأته داخل حلم الجنة للمرة الأولى، وتلجأ إلى حيلة خطيرة للتأكد من وجوده عندما تطلب من صديقتها تعطيل الحراس حتى تخرج خارج مكان إقامة الجواري إلى ساحة تدريب الفدائيين، وبالفعل تجد يحيى وصديقيه طيفور وسليمان ضمن الفدائيين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19

ولكن لن يمر الأمر بسلام على نورهان، حيث تذهب إحدى الجواري إلى إلينار (سوزان نجم الدين)، وتخبرها بما فعلته ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، وهو ما يجعلها في ورطة شديدة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. برزك أميد يضع يحيى في اختبار صعب

على الجانب الآخر، يطلب برزك أوميد (سامي الشيخ) من يحيى، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، أن يراقب صديقيه طيفور وسليمان عن قرب، ويكتب له تقارير عنهما وعن مدى إيمانهما بدعوى حسن الصباح وعقيدته، خاصة أنه متشكك في إيمانهما، وهو اختبار صعب أمام يحيى