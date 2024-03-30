محمد حماقي: لن أزوج ابنتي وسأكون أصعب من عادل إمام في «عريس من جهة أمنية»

صرّح الفنان محمد حماقي عن حبه لابنته فاطمة البالغة من العمر 6 سنوات، واعترف بغيرته الشديدة عليها، ولا يتخيل زواجها وتركها له يومًا، إذ يرى نفسه كأب أصعب من الشخصية التي جسدها الزعيم عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية».

لماذا يخشى حماقي من زواج ابنته؟

وأضاف «حماقي» في تصريحات تلفزيونية، أنه لن يزوج ابنته، وقال لأسرته: «زوجوها بعد موتي، لكن طالما أنا حي لن يحدث ذلك، سأكون أصعب من عادل إمام في عريس من جهة أمنية، وأعلم أن هذا خطأ لكن لا أستطيع».

محمد حماقي يكشف تفاصيل علاقته بابنته

وأكد محمد حماقي، أن علاقته بابنته قوية للغاية وتجمعها العديد من الهوايات المشتركة، من بينها أنها تلعب كرة قدم وتشجع فريق ليفربول، وهو ما يجعلهما يعلبان كرة و«بلاستيشن» سويًا، وذلك بجانب موهبتها في الغناء والعزف على الدرامز، بالإضافة إلى حبها لمايكل جاكسون، مشيرًا إلى أن كل تلك الأشياء تحبها من نفسها دون أن يتدخل في فرضها عليها.