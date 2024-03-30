تتيح شبكة قنوات DMC لجمهورها مشاهدة الحلقة الجديدة من الملحمة التاريخية الحشاشين بعد موعد عرضها الرئيسي، وتعاد أكثر من مرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إعادتها على قناة DMC دراما.

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 20، التي تعرض في تمام الساعة الـ 9:15 من مساء اليوم، في الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، كما تتيح القناة للجمهور إعادة ثانية الساعة 4:15 مساء.

بينما يتمكن مشتركي المنصة الإلكترونية «واتش إت» من مشاهدة الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين في أي وقت على مدار اليوم، منذ طرحها على المنصة قبل موعد عرضها التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 20

تعرض الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، بينما تعاد الحلقة مرتين في اليوم التالي المرة الأولى الساعة 6:30 صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.