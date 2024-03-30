يصوم المسلمون في الجزائر اليوم الـ20 من شهر رمضان المعظم، لعام 1445 من هجرة المصطفى- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية، عن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024 حتى يتثنى معرفة مواقيت الصلاة؛ وتنظيم موعد الإفطار والسحور وصلاة التراويح والقيام.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

وحول مواقيت الصلاة، يحل موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024، عند الساعة 7:09 مساءً، وأمّا عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:59 صباحًا، والشروق 6:35 صباحًا، وصلاة الظهر 12:52 مساءً، وصلاة العصر 4:26 مساءً، وصلاة العشاء 8:35 مساءً، وتليها صلاة التراويح ثم صلاة التهجد والقيام.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024

وعن مواقيت الصلاة بولاية عنابة، يكون أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً، وتكون صلاة الفجر عند الساعة 4:41 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 4:06 مساءً، وصلاة العشاء 8:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

ويحل موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم السبت 30 مارس، عند الساعة 7:23 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:15 صباحًا، والشروق 6:50 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:47 مساءً، ويليها صلوات التراويح والقيام والتهجد.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان، يحل موعد أذان المغرب عند الساعة 7:25، وموعد صلاة الفجر سيكون 5:20، وموعد صلاة الظهر سيكون 1:10، وموعد صلاة العصر سيكون 4:42، والعشاء ستكون 8:48، والشروق سيكون 6:54.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر السبت 30-3-2024

موعد أذان المغرب اليوم في ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:24 مساء، والفجر الساعة 5:21 صباحًا والشروق 6:51 صباحًا، وصلاة الظهر 1:04 مساءً، وصلاة العصر 4:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:44 مساءً.