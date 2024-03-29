يصوم مواطنو الجزائر اليوم الجمعة 19 رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في أجواء روحانية ودينية عالية، إذ يبحث كثير عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 29-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد الافطار والسحور وصلاة التراويح والقيام.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم

وعن مواقيت الصلاة في الجزائر العاصمة، يؤذن الفجر في الساعة 05:04 وتشرق الشمس الساعة 06:39 ويؤذن الظهر الساعة 12:53 ويؤذن العصر الساعة 4:25 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:07 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:32 وبعدها تقام صلاة التراويح.

وعن مواقيت الصلاة في وهران، يؤذن الفجر الساعة 05:20 وتشرق الشمس الساعة 06:54 ويؤذن الظهر الساعة 1:07 ويؤذن العصر الساعة 4:39 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:21 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:45 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 29-3-2024

أما عن مواقيت الصلاة في عنابة، فيؤذن الفجر 4:45 وتشرق الشمس الساعة 6:20 ويؤذن الظهر الساعة 12:34 ويؤذن العصر الساعة 4:06 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:48 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:13 وبعدها تقام صلاة التراويح.