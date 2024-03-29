كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية عن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 29-3-2024 في اليوم الـ19 من شهر رمضان، إذ يهدف الكثيرون لمعرفة موعد الإفطار وأذان المغرب من أجل تنظيم مواعيدهم وتناول الإفطار والسحور وصلاة التراويح والقيام.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 29-3-2024 بالجزائر العاصمة سيكون عند الساعة 7:08 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:00 صباحًا، والشروق 6:38 صباحًا، وصلاة الظهر 12:52 مساءً، وصلاة العصر 4:25 مساءً، وصلاة العشاء 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 29-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 29-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 4:06 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

مواعيد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الجمعة 29 مارس، ستكون عند الساعة 7:22 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:17 صباحًا، والشروق 6:51 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:46 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان ستكون مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب عند الساعة 7:24 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:21 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:10 وموعد صلاة العصر سيكون 4:44 والعشاء ستكون 8:47 والشروق سيكون 6:54.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الجمعة 29-3-2024

وأما عن مواعيد الإفطار اليوم في ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:19 مساء، والفجر الساعه 5:13 صباحًا والشروق 6:51 صباحًا، وصلاة الظهر 1:04 مساءً، وصلاة العصر 4:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:43 مساءً.