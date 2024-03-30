نشرت وزارة الأوقاف الجزائرية، إمساكية شهر رمضان 1445 ومواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024، ليتمكن المسلمون من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 30 مارس.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت

يؤذن لصلاة الفجر مُعلنا بدء صيام اليوم العشرين في العاصمة الجزائر الساعة 5:26، وفي الجلفة يرفع الساعة 5:11 فجرًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024

وموعد أذان الظهر في الجزائر الساعة 12:58، وفي الجلفة يرفع في الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024

ويكون موعد أذان العصر في الجزائر الساعة 4:28، وبالجلفة 4:24.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 30-3-2024

يكون موعد أذان المغرب في الرباط معلنًا بدء الإفطار في الساعة 7:10 مساءً، أما في طنجة فيكون في تمام الساعة 7:07 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 30-2-2024

ووفق مواقيت الصلاة، فإنّ متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر اليوم السبت، يكون نحو 14 ساعة وذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنتين بسبب اختلاف موعد شروق الشمس.