كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟.. أزهري يوضح المواضع والسور

كم مرة ذكرت ليلة القدر؟ أحد الأسئلة التي تتردد كثيرًا بين الكثير من المسلمين، أجاب عنه عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في دار الإفتاء المصرية.

أوضح «الأطرش» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الليلة المباركة أكثر من مرة في كتابه الكريم، في مواضع مختلفة وسور متنوعة.

كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟

وعن كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن، أوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وذلك لقوله تعالى في كتابه الكريم: «إنا أنزلناه في ليلة القدر».

ولفت في إجابته على سؤال كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن، إلى أن أبرز المواضع التي تم فيها ذكر هذه الليلة الكريمة، كانت في سورة القدر، إذ ذكرت 3 مرات في هذه السورة دونا عن غيرها من السور القرآنية، مؤكدًا أن وجود سورة قرآنية كاملة تحمل اسم هذه الليلة، يؤكد فضلها الكبير.

ليلة القدر في القرآن

واستكمالا لإجابته عن سؤال كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟، قال رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء المصرية، إنه جرى ذكرها مرة أخرى في القرآن، في سورة الدخان، ولكن اختلف اللفظ المستعمل، إذ جاءت باسم «الليلة المباركة»، وبذلك يصل عدد المرات التي ذكرت فيها ليلة القدر في القرآن إلى 4.

وخلال الإجابة عن سؤال كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟، أوضح «الاطرش» المواضع المختلفة التي تم ذكر هذه الليلة خلالها، ففي سورة القدر، قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ}، أما في سورة الدخان، فقال عنها الله سبحانه وتعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ}.

وبخلاف موضوع كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن، أوضح الاطرش أن ليلة القدر من الليالي العظيمة التي لابد من استغلالها، وجاء اسمها يدل على مكانتها وينم على أنها ليلة ذات قدر كبير لما وقع فيها حدث جليل ومقدس وهو نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.