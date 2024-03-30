دعاء ليلة القدر للزواج.. 8 أدعية مستجابة ويرزقك الله بالرجل الصالح

دعاء ليلة القدر للزواج، من الأدعية الشائعة التي يتوجه بها الفتيات والشباب إلى الله- سبحانه وتعالى- من أجل التعجيل بزواجهم والتيسير لهم بزوج أو زوجة صالحة، وتعد ليلة القدر من الليالي المقدسة، التي لها مكانة خاصة في نفوس المسلمين، من أجل طلب الأمنيات من الله- عز وجل.

دعاء ليلة القدر للزواج

وحول دعاء ليلة القدر للزواج، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن» إن من صيغ الدعاء التي يمكن للفتيات ترديدها: «اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين».

«اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني و تقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا إبراهيم اللهم سخر لي زوجًا، يخافك يارب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك انت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم».

«اللهم إني أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام وبحفظي لجوارحي، واسألك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا، يعينني في أمور ديني ودنياي فإنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي واحصن فرجى وطهر قلبي، اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي، وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله».

صيغ أخرى للدعاء

«اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف، واحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقا وأعظمهم بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

«اللهم إني أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي وبطئه وقعودي وأسألك أن ترزقني خيراً، مما أستحق من الزوج، ومما آمل وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به، اللهم زدني قرباً إليك، اللهم اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني من الشاكرين».

«اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين يا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهم زوجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي فبرحمتك يارب زوجني برجل صالح يستر علي ويكون قرة عين لي وأكون قرة عين له يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سالك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام».

«اللهم ارزقني بزوج صالح تقي هني عاشقٍ لله ورسوله ناجح في حياته، أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرّة عيني وقلبي، اللهم إنّي أسألك زوجًا صالحًا ممن ترضاه من الرجال عندك، وممن تقر به عيناي وعيناه تقربي، اللهمّ اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء، اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبّه وترضاه».