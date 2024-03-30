مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. مصير مجهول ينتظر يحيى في قلعة آلموت

يظل مصير يحيى سعيد ابن مؤذن أصفهان (أحمد عبد الوهاب) مجهولا داخل قلعة آلموت، إذ تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، اليوم، عن المصير الذي ينتظره خاصة مع شكوك حسن الصباح فيه بعد إنكاره معرفة زيد ابن سيحون (أحمد عيد) الذي قتل والديه في مدينة أصفهان وهرب.

ومن المتوقع أن تتعقد الأمور بالنسبة ليحيى مع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 20، وذلك بعد ما يعرف أن حبيبته نورهان (سارة الشامي) موجودة داخل قسم الجواري في قلعة آلموت فهي من حوريات حلم الجنة، إضافة إلى الاختبار الذي يخضعه له برزك أميد (سامي الشيخ) بعد ما طلب منه تقارير عن صديقيه طيفور وسليمان، ومدى إيمانهما بالإمام حسن الصباح ودعوته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. اختبار صعب لـ يحيى في قلعة آلموت

وواجه يحيى في الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين اختبارا صعبا، إذ قرر حسن الصباح إدخاله إلى حلم جهنم بعد ما وجد أنه قد يشكل خطرا على قلعة آلموت، وإيمانها الأساسي بعد معرفته بإحدى حوريات حلم الجنة، ويمنع عنه الطعام والنوم لعدة أيام متواصلة حتى يستطيع الوصول إلى الحقيقة وليزيد إيمانه بالصباح، وينجح يحيى في الصمود أما هذا الاختبار لينتظره في مسلسل الحشاشين الحلقة 20 اختبارا أقوى وأصعب.