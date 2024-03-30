مسلسل مليحة الحلقة 5.. هل تعود سيرين خاس وأسرتها إلى فلسطين مرة أخرى؟

أحداث شيقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة، بعد إنقاذ دياب، الذي يقدم شخصية المقدم أدهم قائد حرس الحدود، لسيرين خاس في دور مليحة وأسرتها أثناء عودتهم إلى مصر مستقلين إحدى الحافلات التي كانت تنقل المصريين إلى مصر من ليبيا ليعودوا إلى بلدهم، بعدما حدث هناك في ليبيا بعض العمليات الإرهابية عام 2012، حيث قام أحد الأرهابيين باستقلال الحافلة نفسها وزرع قنابل بها حتى يستطيع التسلل إلى مصر ويتخطى حدودها، لذا من المتوقع أن يشهد مسلسل مليحة الحلقة 5 تطورا في الأحداث.

مسلسل مليحة الحلقة 5

وأثناء تفتيش المقدم أدهم للحافلة اكتشف وجود مجموعة إرهابية، ليشتبك معها ويصاب 5 جنود في ذلك الاشتباك والمقدم أدهم وجد مليحة، وبعد إنقاذهم يذهب أدهم وجد مليحة للمستشفى لتلقي العلاج، وعندما يرى جدها المقدم أدهم ويخبره أنه سيذهب إلى سيناء للخدمة بها، يطلب من أدهم أن يتواصل مع الشيخ سالم الذي ساعده عام 2000 وقام باستضافته أثناء هجرتهم من فلسطين إلى ليبيا، ويقص عليه ما حدث له ويطلب منه مساعدتهم في العودة لفلسطين عن طريق عبور معبر رفح إلى غزة، لنرى ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 5 اليوم.

أحداث متوقهة في مسلسل مليحة الحلقة 5

وعندما دخلت جدة مليحة لغرفة زوجها في المستشفى للاطمئنان عليه، أخبرها برغبته الملحة في العودة إلى فلسطين، ثم يخبرها بأنه يشعر بأن أجله قد اقترب كثيرا، لذا يرغب في أن تعود مليحة وجدتها إلى فلسطين، حتى يكون مطمئنا عليهم، ثم يخبرها بما طلبه من المقدم أدهم الذي سيذهب لسيناء للخدمة هناك، لنتابع ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 5.

وبعد أن شرح جد مليحة لزوجته رغبته في عودتهم لفلسطين وكيف سيتم ذلك، طلب منها أن تتوجه ومليحة للسفارة الفلسطينية الموجودة في القاهرة لتجديد جوازات السفر الخاصة بهم، ليستطيعوا عبور الحدود المصرية الفلسطينية والعودة إلى أراضيهم.