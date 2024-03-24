عمر طاهر: كل ما اسمع «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أحس الدنيا كلها بتنور

يشكل القرآن الكريم نصا محوريا ورافد من روافد المعرفة بالنسبة للكاتب والسيناريست عمر طاهر وتتعدد مستويات استقباله كلمات القرآن، وتتشكل علاقته مع الآيات تبعا لتطور شخصيته واختلاف التجارب الحياتية التي يمر بها، والتي يصفها بأنها «علاقة مليانة تفاصيل كثيرة وتتشكل كل شوية؛ في صورة قراءة واستماع وتفسير» ولكن تبقى آية «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» من سورة النور، لها معنى خاص لدى «طاهر» والتي قال عنها «آية في قلبي منذ سنوات طويلة»، وأضاف: «رغم إن هناك آيات كثيرة تقابلني اعتبرها رسائل في مواقف متغيرة».

قصة علاقة عمر طاهر بالقرآن الكريم

ويسترجع عمر طاهر في تصريحات لـ«الوطن» البدايات مع الآية الكريمة، قائلا: «من زمان والآية لها مكانة خاصة في قلبي، وكل ما أسمعها أحس إن الدنيا كلها بتنور، ويتابع: وأول مرة أنتبه إليها كنت أصغر سنا من هذه الأيام، وقتها كنا في شهر رمضان في قرية (المَدْمَر) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، وهي قرية والدتي، والمقرىء الذي كان يقرأها في سهرة رمضانية بعد الإفطار كان يقرأ السورة عادي، وعند هذه الآية أعاد قراءتها حوالي 6 مرات وبأشكال مختلفة، وكأنه كان بيشربها لي وللناس الموجودة كلها.

ويحكي طاهر: ولما فكرت في الآية حسيت أنها قالت كل حاجة، وإنها خلاصة القول، وإن أي كلام يقال بعدها ليس بأهميتها لأنها تلخص تجربة الحياة والوجود بأكمله، ويكمل: والجملة أسمعها من سنين من صديق المنشاوى أو محمود خليل الحصري أو أحمد نعينع، وكل مرة أحسها بطعم معا، وكل مرة يحصل نفس التأثير.

ومن بعد هذا اليوم «وتمر سنين أسمع القرآن وأنتبه وأخشع وعلاقتي بآيات مختلفة أتعلم جديدا وانتبه لآيات أخرى مع كل تراكم التجارب الحياتية لكن تبقى هذه الآية تخاطب سمعي».

العلاقة مع القرآن مركبة

وأكد: «وفي العموم العلاقة مع القرآن مركبة جدا ومليانة تفاصيل تلعب أدوار عديدة وبتتشكل كل شوية قراءة وسمع وتفسير ورسائل وإجابات لأسئلة وعلامات على الطريق وعلاقة أكبر من إنها تتفصص في كلام من أول الاستمتاع بالسمع لحد الونس والإجابة على الأسئلة ده غير العلامات اللي بتنور للواحد، وهذا منذ كنت أتعلمه على يد الشيخ إبراهيم في مدرسة الراهبات وقتها كانت حصة الدين مقدسة».

وأضاف: وهي العلاقة التي تدخل مرحلة جديدة مع تطور تذوق الجماليات الموجودة في القرآن، تزامنا مع تطور القدرة على التذوق عموما مثل الأدب والفنون والاتجاه إلى القراءة يأتي القرآن مصدرا من مصادر المعرفة.