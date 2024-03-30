رئيس جهاز العبور الجديدة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مشكلاتهم

التقى الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددا من السكان بالحيين الثالث عشر والرابع عشر بالمدينة، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكواهم، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة.

مناقشة مشكلات الأهالي

وخلال اللقاء عرض ممثلو السكان مشاكلهم وتم مناقشة الحلول المتاحة لها، ومنها عدم توصيل الغاز للوحدات في الوقت الحالي، وتم التوضيح أن تركيب الغاز للوحدات يتوقف على نسبة الإشغال بكل عمارة، وذلك بناء على الرأي الفني للشركة المشغلة.

مناقشة مشكلة المواصلات

وكذلك تم عرض مشكلة المواصلات، والتوجيه بزيادة الأتوبيسات لتسهيل حركة السكان بالحي، كما تم مناقشة مشكلة الإشغالات، حيث تم توجيه الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات الصارمة من غلق وتشميع في حالة مخالفة النشاط، وإلغاء التخصيص في حالة المخالفة مرة أخرى، وتم إطلاع السكان على الإجراءات التي قام بها الجهاز مع السلطات المختصة حيال ذلك.

غلق وتشميع الأنشطة المخالفة

وأوضح «إسماعيل»، أنه تم مخاطبة الجهات المختصة لتشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة، مثل استكمال تشغيل المدارس التي تم استلامها من خلال وزارة التربية والتعليم، وتشغيل المراكز الطبية التي تم استلامها من خلال وزارة الصحة، مؤكدا أنه يتواصل مع الجهات الخدمية لسرعة تشغيل الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، ومسؤولو الجهاز، اصطفاف معدات شركة النظافة في المدينة، حيث اطمأن على حالة عدد من المعدات بمختلف أنواعها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المدينة، وتحقيق المستوى المطلوب من النظافة.

القضاء على مخالفات تضر بالمظهر العام للمدينة

وتضمن الاصطفاف معدات تشمل «5 جرارات فرشة - 11 لودر - سيارة كنس - 8 سيارات قلاب سعة 12 مترا - 9 سيارات سعة 6 أمتار - 4 سيارات تنك مياه مزودة بطلمبة شفط وطرد - 5 سيارات مكابس سعة 18 مترا - 9 سيارات قلاب سعة 3 أمتار».

وأكد رئيس الجهاز على فريق العمل وإدارة الشركة ضرورة القضاء على أي ظواهر تضر بالمظهر العام للمدينة، وبذل القدر الكافي من الجهد للحفاظ على مستوى النظافة بها.