جهاز مدينة العبور: استرداد قطع أراض خالفت شروط التعاقد

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أحمد رشاد، تنفيذ قرارات استرداد قطع أراض سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظرا إلى سابقة صدور قرارات الغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جرى سحب واسترداد القطعة رقم 75 محلية 8، والقطعة رقم 41 محلية 8 بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك 19067 بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك 19066 بالحي الرابع.

عدم التعامل على تلك القطع

وطالب رئيس الجهاز المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي، موضحا أنه جرى شن عدة حملات مكثفة تحت إشرف إدارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.

متابعة ورصد المخالفات في مهدها

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك 19061 بالحى الرابع، وجرى التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنه جرى إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، ومصادرة مركبات التروسيكل المضبوطة.

مجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة

وأشار إلى أنه جرى تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، إذ استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وجرى المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن، للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.