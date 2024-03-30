تفاصيل اختيار مصر ضمن أفضل 3 وجهات سياحية لقضاء الإجازات (فيديو)

كشف حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل تقرير فوربس لاختيار مصر من أفضل 3 وجهات سياحية في العالم لزيارتها في الإجازات خلال 2024.

مصر تتمتع بمقومات سياحية ومناخ معتدل طوال العام

وتابع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقرير يعني تمتع مصر بمقومات سياحية ومناخ معتدل طوال العام مقارنة بباقي الدول.

مصر بها مناطق أثرية في القاهرة والجيزة

وأكد «هزاع»، أن مصر بها مناطق أثرية في القاهرة والجيزة، ويتم عرضها في المعارض الدولية للدعاية لمصر.

ولفت الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن مصر بها مناطق مميزة تجذب الزائرين، مثل الغردقة التي يتوافر بها سياحة الغطس والشعاب المرجانية، والجو يكون مناسبا طوال العام على عكس طقس أوروبا الشرقية أو الغربية، مؤكدا أن مصر بها أنواع مختلفة من السياحة الأثرية والتاريخية والشاطئية.