«السياحة»: بوابة العمرة ستظل مفتوحة لإصدار الباركودات طوال العام

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن بوابة العمرة المصرية ستظل مفتوحة لإصدار الباركودات طوال العام، موضحا إن إصدار الباركودات بالنسبة للحاصلين على تأشيرة العمرة سيكون مستمر حتى انتهاء وزارة الحج والعمرة السعودية من استصدار تأشيرات العمرة، لافتا إلى أن بوابة العمرة مستمرة في إصدار الباركودات للمواطنين المصريين المسافرين للمملكة العربية السعودية من الحاصلين على تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية على مدار الـ 12 شهر.

مد موسم العمرة حتى شهر يونيو المقبل

وأضاف السيسي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موافقة وزارة السياحة المصرية على مد موسم العمرة للمواطنين المصريين حتى شهر يونيو المقبل سيجعل هناك رحلات عمرة تنظم بمصر للمرة الأولى خلال شهر ذي القعدة المقبل، حيث كان هذا الشهر في السابق تستعد خلاله شركات السياحة لموسم الحج والذي تنطلق رحلاته خلال 10 أيام من شهر ذي القعدة.

رحلات عمرة شوال

ومن جهته أوضح حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن غالبية شركات السياحة لن تسير رحلات عمرة خلال شهر ذي القعدة المقبل، وستكتفي فقط بتنظيم رحلات عمرة خلال شهر شوال، مرجعا ذلك إلى أن الشركات تستعد خلال ذي القعدة لانطلاق رحلات الحج، فضلا عن وجود تخوفات لدى البعض منها، من إمكانية تخلف أيا من معتمري ذي القعدة بالسعودية حتى بدء موسم الحج.