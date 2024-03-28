«السياحة»: مد رحلات العمرة شهرا إضافيا حتى يونيو المقبل

وافقت وزارة السياحة والآثار على الطلب المقدم من غرفة شركات السياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية، لاستمرار موسم العمرة بالنسبة للمصريين، مادامت وزارة الحج والعمرة السعودية مستمرة في إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

بوابة العمرة المصرية مستمرة في إصدار باركود العمرة

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه جرى تعميم منشور دوري اليوم على كافة شركات السياحة المصرية بأن بوابة العمرة المصرية مستمرة في إصدار باركودات العمرة للمعتمرين المصريين لحين انتهاء الموسم الحالي بانتهاء وزارة الحج والعمرة السعودية من إصدار تأشيرات العمرة لكافة دول العالم.

آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين

ومن جهته، أكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه بعد موافقة وزارة السياحة والآثار على مد موسم العمرة بالنسبة للمصريين لاستمرار وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تأشيرات العمرة، فإن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية سيكون يوم 6 يونيو المقبل، وذلك بدلا من الموعد السابق الذي حددته الوزارة لعودة المعتمرين المصريين والذي كان يوم 30 شوال من العام الهجري الحالي.

وأضاف لـ«الوطن» أنه يمكن لشركات السياحة المصرية تنظيم رحلات العمرة طوال شهر ذو القعدة المقبل على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين يوم 29 من ذات الشهر الموافق يوم 6 يونيو 2024.