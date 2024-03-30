أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 30-3-2024.. تراجع البصل والطماطم

سجلت أسعار الطماطم والبصل وعدد من الخضراوات اليوم السبت 30 مارس 2024، تراجعاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأنواع الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم

وتراجعت أسعار البصل والطماطم وعدد من الخضراوات اليوم السبت 30-3-2024، في مختلف الأسواق، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، متوسط أسعار الخضراوات اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاءت كالتالي:

- تراجعت أسعار البصل اليوم السبت بنوعيه في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 2.99%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 23.33 جنيه.

- تراجعت أسعار البطاطس اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 7.07%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 12.75 جنيه.

- تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 14.43%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 21.58 جنيه.

- تراجعت أسعار الجزر الأصفر بعرش اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 24.06%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 7.64 جنيه.

أسعار الطماطم اليوم

- تراجعت أسعار الطماطم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 9.73%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 7.79 جنيه.

- تراجعت أسعار البطاطا اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.49%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 8.59 جنيه.

- تراجعت أسعار البسلة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 6.23%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 25.15 جنيه.