أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 30-3-2024.. تراجع البصل والطماطم
كتب:
سعيد رمضان
10:54 ص | السبت 30 مارس 2024
أسعار الخضراوات اليوم
سجلت أسعار الطماطم والبصل وعدد من الخضراوات اليوم السبت 30 مارس 2024، تراجعاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأنواع الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الخضراوات اليوم
وتراجعت أسعار البصل والطماطم وعدد من الخضراوات اليوم السبت 30-3-2024، في مختلف الأسواق، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، متوسط أسعار الخضراوات اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاءت كالتالي:
- تراجعت أسعار البصل اليوم السبت بنوعيه في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 2.99%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 23.33 جنيه.
- تراجعت أسعار البطاطس اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 7.07%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 12.75 جنيه.
- تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 14.43%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 21.58 جنيه.
- تراجعت أسعار الجزر الأصفر بعرش اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 24.06%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 7.64 جنيه.
أسعار الطماطم اليوم
- تراجعت أسعار الطماطم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 9.73%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 7.79 جنيه.
- تراجعت أسعار البطاطا اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.49%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 8.59 جنيه.
- تراجعت أسعار البسلة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 6.23%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 25.15 جنيه.