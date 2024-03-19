انخفاض أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. والبصل بـ24.87 جنيه

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، انخفاضاً طفيفاً، في عدد كبير من الأنواع الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم

وانخفضت أسعار البصل وعدد من الخضراوات اليوم في مختلف الأسواق، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الخضراوات اليوم، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

أسعار البصل اليوم

- تراجعت أسعار البصل بنوعيه اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.3%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 24.87 جنيه.

- تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.99%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 27.22 جنيه.

- تراجعت أسعار البنجر اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 6.14%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 13.91 جنيه.

- تراجعت أسعار الكوسة اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 4.06%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 15.58 جنيه.

أسعار البسلة اليوم

- تراجعت أسعار ليمون أضاليا اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.73%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 13.1 جنيه.

- تراجعت أسعار البسلة اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.84%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 28.21 جنيه.

- تراجعت أسعار الباذنجان الرومي اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 2.64%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 11.45 جنيه.