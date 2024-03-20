تراجع ملحوظ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 20-3-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 20-3-2024 تراجع ملحوظ في الأسواق والمحال التجارية، لوفرة المعروض وعلى رأسها الطماطم، والبطاطس، والبامية، والقلقاس، والسبانخ، بحسب المنطقة المباع فيها والجودة، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الأسواق والمحال التجارية، وهي:

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو حوالي 8.8 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 81 قرشا في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس نحو حوالي 13.46 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 16 قرشا في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 24.68 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 94 قرشا في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو البامية نحو حوالي 39.3 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 1.14 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو القلقاس نحو حوالي 22.82 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 1.94 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السبانخ نحو حوالي 13.33 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ 1.35 جنيه في الأسواق.