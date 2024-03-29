6 إجراءات يجب اتباعها بعد استيفاء أوراق التصالح في مخالفات البناء.. ما هي؟

توجد بعض الإجراءات التي يجب أن يفعلها مقدم طلب التصالح بعد استيفاء أوراق التصالح على مخالفات البناء، حيث تتخذ اللجنة الفنية عددا من الإجراءات قبل البت في طلب التصالح، وذلك وفقا لتصريحات مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» الذي تحدث في ذلك الأمر.

خطوات بعد استيفاء أوراق التصالح في مخالفات البناء

وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات جاءت كالتالي:

- التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجيز قانون التصالح تقنين الوضع بشأنها.

- يقوم ممثل وزارة الداخلية داخل اللجنة الفنية بالتأكد من اشتراطات الكود المصرى بشأن اشتراطات الحماية المدنية والحريق بشأن المباني الخاضعة للتصالح في بعض مخالفات البناء على ضوء الرسومات المرفقة بطلب التصالح.

- مخاطبة الجهات المختصة خلال 15 يوما من تلقى تقرير الأمانة الفنية على أن يتم إرفاق صورة معتمدة من ملف التصالح للجهات المختصة لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على التصالح ويتم الرد خلال 45 يوما ومرور تلك المدة دون رد يعد موافقة.

- في حالة مخالفات البناء في المدن الخاضعة لهيئة التجمعات العمرانية يتم أخذ رأي اتحاد الشاغلين أوالمطور العقاري بحسب الأحوال.

استطلاع رأى الزراعة

- استطلاع رأي مديرية الزراعة بشأن موافقتها على طلب التصالح فيما يختص بها

- البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الموافقة طبقا لسعر متر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة لكل منطقة .