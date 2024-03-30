وفاء عامر: شخصية «صباح» في مسلسل حق عرب تمثل القوة والتحدي

قالت الفنانة وفاء عامر، إن كل دور له استعدادات كبيرة وتجهيزات طويلة، كدورها في مسلسل حق عرب، حيث جسدت شخصية صباح، منوهة إلى أنه لا يمكن الضغط على زر من أجل الانتقال من شخصية لأخرى، إلا أن الأمر يستدعي تجهيزا وترتيبا واستعدادت كبيرة.

وفاء عامر: لست مُقلدة للأعمال الفنية

وأوضحت «عامر»، خلال لقائها ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنها ليست مُقلدة للأعمال الفنية وإنما هي مجسد لهذه الأعمال، موضحة أن هناك فرقا كبيرا بين التقليد والتجسيد، فالتجسيد هو ارتداء الشخصية والتعلق بها، بينما من الممكن أن تُقلد في أي لحظة.

وشددت «عامر» على أن فن التقليد ليس عيبًا بل هو فن صعب على الممثل أيضًا، موضحة أن الفنان الذي يُقلد دورا أو شخصية يمر بفترات صعبة، والأمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، متابعة: «صباح في مسلسل حق عرب تمثل الرفض والقوة والسر والتحدي والإصرار».

وفاء عامر: انسجامي مع أحمد العوضي في المسلسل غير مفتعل

وأشارت «عامر» إلى أن شخصيتها في مسلسل حق عرب مركبة، وأن هناك «كيميا» في التعامل مع الفنان رياض، كما أن هناك انسجاما بينها وبين الفنان أحمد العوضي دون افتعال.