إصابة وفاء عامر بتمزق في الأربطة.. تظل بالعكاز لمدة شهر (فيديو)

تعرّضت الفنانة وفاء عامر لوعكةٍ صحيةٍ مفأجاة، خلال الساعات القليلة الماضية، في أثناء تصوير مسلسلها الجديد «جودر»، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

الحالة الصحية لوفاء عامر

وقالت وفاء عامر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها في أثناء نزولها من الكرفان الخاص بها في تصوير مسلسل جودر، تعرضت لتمزق في الأربطة، ومن المقرر أن تظل بالعكاز لمدة شهر تقريبا، على حسب نصائح الطبيب لها.

مشاركة وفاء عامر في مسلسل حق عرب

وتحقّق وفاء عامر نجاحا كبيرا، خلال الفترة الحالية، بمشاركتها في بطولة مسلسل حق عرب، التي تدور أحداثه حول شخصية «عرب»، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مريرٍ، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وليد فواز، دينا فؤاد، أحمد عبد الله محمود، سلوي عثمان، دنيا المصري، كارولين عزمي، محمد أحمد ماهر.