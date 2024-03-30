3000 وجبة.. التحالف الوطني يشارك في أكبر مائدة رمضانية بميدان السيدة نفيسة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعاونها مع مجموعة من فاعلي الخير في إعداد أكبر مائدة رحمن من نوعها بساحة انتظار السيارات بميدان السيدة نفيسة - رضي الله عنها وأرضاها - التي تقام كل عام، ويأتي ذلك ضمن برامج عمل صناع الخير الرمضانية النوعية لدعم الشرائح الأولى بالرعاية من خلال رفع المعاناة عن الأسر المستهدفة في هذه الأيام الكريمة بتوفير احتياجاتهم الغذائية.

مائدة السيدة نفيسة

أكد هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة يسعدها التعاون مع فاعلي الخير بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية خاصة في هذا الشهر الكريم، وأن مسجد السيدة نفسية، والمنطقة المحيطة به، له في قلب كل مصري مكانة خاصة لارتباطه وجدانيا باسم نفيسة العلم السيدة نفيسة، وكثير من الأسر تقصده في رمضان، وهو ما حفز المؤسسة لتتعاون مع فاعلي الخير في تنفيد المائدة لهذا العام بتزويد المائدة على مدار الشهر بالدجاج.

ربع مليون مستفيد من أنشطة صناع الخير في رمضان

أشار إلى أن تعاون «صناع الخير» في إقامة مائدة الرحمن الكبرى بمنطقة السيدة نفيسة، يأتي تزامنا مع برنامج دعم طموح تنفذه صناع الخير خلال شهر رمضان المعظم يستهدف 200 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية بواقع مليون مستفيد بمساعدات غذائية متنوعة، فضلا عن استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها المتواصلة الطبية منها والتنموية في مبادرات عنيك في عنينا للحد من مسببات العمي وفي مبادرات التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات من خلال مراكز استدامة للحرف اليدوية والتراثية

أوضح «عبد الفتاح» أن المائدة بساحة مسجد السيدة نفيسة تستهدف عمل 3 آلاف وجبة ساخنة يوميا، يجري تقديم 2000 منها للمترددين على المائدة، وألف تُوزع على الأسر المستحقة في مكان تواجدها.