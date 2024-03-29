التحالف الوطني: مؤسسة «جود» تستهدف توزيع 300 ألف وجبة إفطار خلال رمضان

تسعى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التدخلات السريعة والمباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تنفذها مؤسسات وأمانات التحالف خلال موسم رمضان 2024، مستهدفة 19841510 مستفيد بتكلفة تتخطى مليار و800 الف جنيه.

مؤسسة راعي مصر

وأوضح التحالف الوطني في بيان له أن مؤسسة راعي مصر تستهدف توزيع 20,000 كرتونة مواد غذائية تشمل محتوياتها على دجاجة ونصف كيلو كبدة على الفئات الأولى برعاية خلال موسم شهر رمضان 2024، بتكلفة 11 مليون و500 الف جنيه.

وأضاف التحالف أن مؤسسة مرسال، تستهدف ضمن خطتها لشهر رمضان توزيع 3000 كارت سند بقيمة 500 جنيه للكارت الواحد، بالإضافة إلى توزيع 7000 وجبة ساخنة بتكلفة تصل لـ5 ملايين جنيه.

التحالف الوطني

وأشار التحالف الى ان مؤسسة الجود الخيرية، تستهدف توزيع 300 ألف وجبة إفطار يوميا، بتكلفة تصل ل19 مليون و500 الف جنيه، بالإضافة الى توزيع 50 الف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بإجمالي تكلفة 22 مليون و500 ألف جنيه.