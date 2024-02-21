«السفيرة عزيزة» يبرز أنشطة «صناع الخير» بقرية يوسف الصديق

استعرضت كاميرا برنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الأربعاء، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، تقريرا حول افتتاح مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجموعة للاستثمارات المالية والرقمية، توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بقرية يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، بهدف مضاعفة فرص العمل التي يتيحها المركز بشكل مباشر للسيدات القرويات المعيلات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

في هذا السياق، قال عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامي لصناع الخير، إننا نحرص على التواجد بقرية «دار السلام» يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لنكمل منظومة الخدمات التنموية المستدامة التي تقدمها صناع الخير تحقيقاً لأهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتابع «عبدالرحمن»، في تصريحاته للبرنامج، خلال التقرير: «بدأنا مع أهالينا في دار السلام وكل القرى المجاورة، وعملنا هنا منذ سنوات قليلة على خط لإنتاج السجاد اليدوي، ومع التوسع في إنتاج السجاد اليدوي ومع زيادة إقبال الأهالي، خاصةً السيدات الريفيات بعد نجاح الفكرة، كان لابد لنا من التوسع لاستيعاب أعداد أكبر من السيدات المعيلات لأجل تمكينهم وخلق فرص عمل لهم».