كل ما تريد معرفته عن التعيين في وظائف ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية

حددت وزارة الخارجية المصرية تفاصيل وشروط التقديم على وظائف الملحقين الدبلوماسيين والشروط المطلوبة في المتقديم وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

التعيين في وظيفة ملحق دبوماسي بالخارجية

حيث تعقد الخارجية امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية.

- تقديم الطلبات ابتداء من يوم 14 أبريل المقبل وحتى 9 مايو 2024.

امتحان التعيين في وظيفة ملحق دبوماسي بالخارجية

- امتحان مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 وحتى الخميس 2024.

- سيكون الامتحان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

ويشمل امتحان مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي، وتتكون المسابقة من مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي، إضافة إلى اتبار لقياس القدرات،وسيكون التعيين بالنسبة للناجحين وفقا لأسبقية ترتيب درجاتهم بعد حساب النتيجة النهائية للمسابقة.

اللغة العربية واللغات الأجنبية

القانون الدولي العام والمنظمات الدولية

العلاقات الاقتصادية الدولية

العلاقات السياسية الدولية

المستندات المطلوبة للتقديم

على من يرغب في التقديم للامتحان أن يقوم بتحميل المستندات التالية على الموقع:

1- شهادة الميلاد.

2- شهادة المؤهل الدراسي

3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الخارجية

4- صورة شخصية ملونة 4 *6

5- بطاقة الرقم القومي من الوجهين

6- الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور)

للتفاصيل والتقديم عبر الموقع الرسمي من هــــــــــنـــــــا